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В Агалатово загорелась территория бывшего коровника
Сегодня, 23:03
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В Агалатово загорелась территория бывшего коровника

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Площадь пожара - 450 квадратных метров.

Вечером в деревне Агалатово Ленобласти произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По информации "47news", возгорание произошло на территории бывшего коровника совхоза "Ленинградец". Сообщение о пожар поступило в 7-м часу вечера 10 ноября. Языки пламени охватили 450 квадратных метров. 

Пожару присвоили ранг №1-бис. К тушению привлекли дежурных спасателей Всеволожского района, в том числе сотрудников ПСС Агалатово. 

На данный момент здание используется как производственное.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в коммунальной квартире в Невском районе случился пожар

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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