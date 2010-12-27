В Агалатово загорелась территория бывшего коровника

Площадь пожара - 450 квадратных метров.

Вечером в деревне Агалатово Ленобласти произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По информации "47news", возгорание произошло на территории бывшего коровника совхоза "Ленинградец". Сообщение о пожар поступило в 7-м часу вечера 10 ноября. Языки пламени охватили 450 квадратных метров.

Пожару присвоили ранг №1-бис. К тушению привлекли дежурных спасателей Всеволожского района, в том числе сотрудников ПСС Агалатово.



На данный момент здание используется как производственное.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в коммунальной квартире в Невском районе случился пожар.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"