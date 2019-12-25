Пожарные потушили возгорание в коммуналке Ударников

Сообщений о пострадавших не поступало.

В пятницу, 14 марта, в 04:25, поступила информация о возгорании по адресу: Красногвардейский район, проспект Ударников, дом 38, корпус 1, информирует ГУ МЧС РФ по городу.

В пятикомнатной коммунальной квартире, в помещении площадью 10 квадратных метров, горела обстановка на площади 1 квадратный метр.

Пожар был потушен в 04:49. Сообщений о пострадавших не поступало. Для ликвидации пожара задействовались две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина пострадал при пожаре в гараже на Хасанской.

Фото: Piter.TV