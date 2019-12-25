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Мужчина пострадал при пожаре в гараже на Хасанской
Сегодня, 13:47
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Мужчина пострадал при пожаре в гараже на Хасанской

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Для ликвидации пожара были задействованы силы МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

В среду, 12 марта, в 12:53 поступило сообщение о возгорании по адресу: Красногвардейский район, улица Хасанская, дом 5, корпус 2.

В гараже размером 5х6 метров огонь распространился по всей площади помещения. В 13:21 пожар был потушен.

В результате происшествия пострадал мужчина, который был доставлен в больницу. Для ликвидации пожара были задействованы силы МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

 Ранее мы сообщили о том, что во время пожара на Маршала Блюхера пострадала женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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