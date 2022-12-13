В Петергофе спасатели эвакуировали 75 человек из гостиницы из-за пожара

Возгорание случилось в подвале двухэтажного здания.

Вечером вторника, 25 апреля, в Петродворцовом районе Петербурга случился пожар в гостинице. По данным пресс-службы городского ГУ МЧС РФ, из здания эвакуировали 75 человек.

Сообщение о происшествии в доме №34 по Санкт-Петербургскому проспекту поступило спасателям в17:40. Прибывшие на место сотрудники МЧС провели эвакуацию 39-ти постояльцев и 36-ти человек из числа персонала. Кроме того, была установлена причина возгорания. Огонь распространился в двухэтажном здании из подвала: в техническом помещении площадью 6 кв.м. случилось горение кабеля, электрических светильников и электрооборудования на площади 4 кв.м.

На месте пожара работали 20 спасателей на 4-ёх единицах техники. В 18:11 огонь был локализован, а уже в 18:47 – ликвидирован. Данных о пострадавших не приводится.

Ранее мы сообщили о том, что в результате пожара в гаражах на Удельном проспекте погиб человек.

Фото: Piter.TV