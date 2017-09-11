Пожар в ангаре на Стачек удалось потушить

Пожар, произошедший вечером 11 сентября на проспекте Стачек, удалось потушить за час. Пострадавших нет.

Как сообщает "Фонтанка", пожар, который произошел вечером 11 сентября на проспекте Стачек, потушен.



Шестнадцать огнеборцев ликвидировали пожар за час. В ангаре на проспекте Стачек 45, корпус 2, размером 100 на 100 метров горели деревянные поддоны на общей площади в 100 квадратных метров.



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