В Ленобласти горит деревообрабатывающий комбинат

В сети появилось фото и видео с места происшествия из деревни Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области.

Сегодня, 1 апреля, в 7 часов утра на складе готовой продукции крупного деревообрабатывающего предприятия в Ленинградской области начался пожар.

В 7:05 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии, находящемся в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района. На место происшествия незамедлительно выехали службы МЧС.

По прибытию было установлено, что горит склад готовой продукции на площади 400 квадратных метров. Пожару был присвоен второй уровень сложности. В 10:25 площадь горения увеличилась до 2000 кв. метров. В 11:05 пожару присвоен третий уровень сложности. К месту направлены дополнительные силы и руководство Главного управления.

В 12:40 уровень сложности понижен до второго. В 13:20 пожар локализован. К ликвидации пожара привлечено 79 человек и 31 единица техники. Угрозы населению нет. Автомобильная и железная дороги не задымлены. О пострадавших не сообщается.

Видео и фото: ВК, Моё Пикалёво - городской информационный портал, ДТП и ЧП Санкт-Петербург, МЧС РФ по Ленинградской области, Диалог