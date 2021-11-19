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В Красносельском районе сгорела иномарка

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Сведения о пострадавших не поступали.

В пятницу, 19 ноября, около 9:30 главное управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре во дворе дома №22 на улице Адмирала Черовоква в Красносельском районе.

Пожар ликвидировали спустя полчаса. Пожарные отметили, что в автомобиле "Хёндэ" выгорели салон и моторный отсек двигателя. На борьбу с огнем привлекли  2 единицы техники и 9 человек личного состава. По предварительной информации, внутри никого не было. Как загорелась машина, пока неизвестно.

Очевидцы поделились видео с места.

Видео: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург

Теги: красносельский район, петербург, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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