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Пожар не уничтожил структуру Нотр-Дам де Пари

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Спасателям удалось полностью сохранить основу здания.

Представитель МВД Франции Лоран Нуньес выразил надежду, что Нотр-Дам де Пари не будет полностью уничтожен в огне. Об этом он рассказал в комментарии Le Figaro.

По словам чиновника, пламя уменьшилось и не успело повредить структуру собора, в частности его колокольню. В заявлении начальника пожарной охраны говорится, что спасателям удалось полностью сохранить основу здания.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. На месте работают пожарные. По предварительной информации никто из людей не пострадал. Реликвии, находящиеся в здании, также удалось сохранить.

Видео: социальыне сети 

 

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