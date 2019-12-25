Производственное здание на Политехнической улице тушили почти 20 спасателей

Крупное возгорание охватило площадь в 184 кв. м.

В ночь на пятницу, 9 сентября, на тушение пожара в Калининском районе Петербурга выдвинулись 19 спасателей. Об этом сообщили в экстренных службах.

Вызов поступил на дежурный пульт примерно в 01:34. Огонь охватил производственное здание на Политехнической улице. Горела обстановка на площади 184 кв. м.

Борьбу с огнём 19 пожарных вели на 4-х единицах техники. К 03:08 крупное возгорание устранили. Данных о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что подвал и чердак загорелись в доме у станции "Василеостровская".

Фото: Piter.TV