Производственное здание на Политехнической улице тушили почти 20 спасателей

В ночь на пятницу, 9 сентября, на тушение пожара в Калининском районе Петербурга выдвинулись 19 спасателей. Об этом сообщили в экстренных службах.
Вызов поступил на дежурный пульт примерно в 01:34. Огонь охватил производственное здание на Политехнической улице. Горела обстановка на площади 184 кв. м.
Борьбу с огнём 19 пожарных вели на 4-х единицах техники. К 03:08 крупное возгорание устранили. Данных о пострадавших нет.
Ранее мы сообщили о том, что подвал и чердак загорелись в доме у станции "Василеостровская".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все