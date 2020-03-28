Подвал и чердак загорелись в доме у станции "Василеостровская"

На борьбу с огнем отправились 45 спасателей.

Утром 7 сентября загорелись чердак и подвал в доме в Василеостровском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 8:30 на пульт спасателей. В доме № 44 литера "Б" на 7-й линии Васильевского острова начался пожар. Ему присвоили дополнительный номер 1-Бис. Огонь удалось потушить в 11:12. Одновременно горели подвальное помещение на площади 30 квадратных метров и чердачное помещение на площади 200 "квадратов".

На борьбу с огнем отправились 45 спасателей. Обошлось без пострадавших. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург