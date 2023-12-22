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В ГП им. Свердлова полыхал недостроенный дом из газобетона
Сегодня, 8:31
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В ГП им. Свердлова полыхал недостроенный дом из газобетона

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.      

В ночь на среду, 17 января, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в частном секторе ГП. им. Свердлова произошёл пожар. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что примерно в 02:40 при неустановленных обстоятельствах произошло возгорание недостроенного нежилого частного одноэтажного дома по Овцинской улице. Площадь постройки из газобетона составляет 10х10 метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.        

Ранее стали известны детали пожара в Токсово, в котором погиб ребенок.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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