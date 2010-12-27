Всемирный день ребенка: смешные поздравления в стихах

Сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка. Канал Piter.TV предлагает подборку удобных и смешных поздравлений с днем ребенка в стихах. Отправьте теплое поздравление своему сыну или дочке по СМС или социальным сетям.

В России не так много знают о Всемирном дне ребенка, который отмечается 20 ноября. У нас его часто путают со Всемирным днем защиты детей. Хотя это разные праздники со своей, особой историей. Так, решение отмечать День ребенка именно в середине последнего месяца осени было принято Ассамблеей ООН в 1959 году. Именно в этот день Организация Объединенных Наций приняла Декларацию о правах ребенка. Сам же праздник был призван напомнить людям о правах детей, объединить ребят со всего мира вне зависимости от политики и религии, а также повысить уровень комфорта детской жизни. Ведь даже в 21 веке проблема прав ребенка остается весьма и весьма острой. Ювенальная юстиция до сих пор воспринимается в штыки во многих странах, а родители по всему миру продолжают применять к малышам силу, нарушать их личное пространство и права.

Впрочем, мы создавали этот текст не для исторического экскурса или разговора на серьезные темы. Оставим вопросы прав юристам и общественникам. Мы же предлагаем всем родителям просто радовать своих детей 20 ноября. За окном серая осень, в разгаре школьная четверть, а плохое настроение буквально заполняет этот мир. Сделайте им сюрпризы, купите хотя бы небольшие подарки, пришлите забавное поздравление в СМС или "ВКонтакте".

Канал Piter.TV может помочь родителям в этом. Мы публикуем подборку забавных поздравлений с днем ребенка, которые порадуют девочек и мальчиков в этот день! Ведь многие из них даже не знают, что сегодня, 20 ноября, отмечается "профессиональный праздник" всех юных и энергичных.

Поздравления с днем ребенка-2017 в стихах

Как прекрасно быть ребенком,

Замечательным котёнком,

Удивляться каждый день

И не знать про слово лень,

Никогда не уставать,

Бескорыстно помогать,

Жаль, что дети вырастают,

И в мир взрослых улетают!

***

Детки — это такие маленькие люди,

Которые, мир ещё познают.

Ищут опору они во взрослых,

Часто вопросов тьму задают!

В мире всё ново, всё интересно!

Важно направить и поддержать!

Чтобы глаза у ребёнка сияли,

Чтобы умел он красиво мечтать!

Пусть развивается каждое чадо,

В обществе место своё обретёт!

Радость приносит и будет весёлым!

Здоровым, счастливым и просто цветёт!

***

Дети бывают разные,

Веселые, милые, грязные,

Плачущие в песочнице,

Гуляющие до полночи.

Пугающие оценками,

И веселящие сценками,

Свистящими громко с балкона,

Не знающие закона.

Бывают невыносимые,

Но все они очень любимые.

***

Они ни в чем не виноваты,

Мы их рожаем для себя,

Бедны мы очень иль богаты,

Но защищаем их, любя!

Пусть будет мир теплом объятый,

Без детских слез и нищеты,

Любовью истинной богатый,

И полон мудрой доброты!

Пусть улыбаются все дети,

И будут счастливы всегда,

Любовь и жалость на планете

Пусть не исчезнут никогда!

***

Два испуганных глазенка

Из-за маминой спины,

Как чиста душа ребенка,

Не понять со стороны.

Просто сбереги украдкой

Доброту внутри, малыш.

Сильным, смелым оставайся,

Даже если загрустишь.

Всех детишек поздравляем,

Пусть бегут вперед года.

Вырастайте, будьте маме

Счастьем, солнцем навсегда.

***

Как только ребенок на свет появился —

Он личность и самый большой человек!

И в жизни чтоб он не заблудился,

Любовью его окружают навек!

Пусть дети растут, не тревожась и зная —

Родители точно всегда защитят,

А если случится беда вдруг какая,

То быстро помогут и точно простят!

***

Положите под подушку долгожданную игрушку,

И тихонько поцелуйте вашу дочку иль сынка,

Люди лучшие на свете, ну конечно, наши дети,

Так любите их, балуйте и таскайте на руках!

Пусть для каждого ребенка будет мир цветным и звонким,

Полон радостных сюрпризов и невиданных чудес,

И тогда все дяди, тети, что устали на работе,

Вдруг поймут, что счастье рядом. Счастье — когда дети есть!

***

Лениво зевнула, ушла

В свой теремочек Луна,

Солнце проснулось

И всем улыбнулось —

Мальчишкам, девчонкам,

Младенцам в пелёнках,

С праздником всех поздравляет,

Здоровыми быть всем желает,

Добрыми, честными,

Маме полезными,

Учиться и трудиться,

Большими становиться!

***

Малыши-карандаши,

Мы вас любим от души,

Вы растите нам на радость,

И капризничать не надо,

Будьте вы послушными,

Добрыми и дружными,

Самыми весёлыми,

Крепкими, здоровыми,

Непоседами большими,

И немножко озорными,

Детки, любимые наши,

Богатство, сокровище наше!

***

Это чудо, это счастье!

Не про деньги говорю.

Это лучшее богатство,

Поцелую, так люблю!

Мой малыш, и твой, конечно,

И все-все же малыши.

Полны радости сердечной.

Поздравок наш — от души!

Больше поздравлений: http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-rebenka/