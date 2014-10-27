Появилось видео задержания пьяного священника за рулем в Сургуте

В сети появилось видео задержания сотрудниками ДПС пьяного водителя-священника в Сургуте.

Пользователей сети шокировало видео задержания пьяного священнослужителя, ехавшего за рулем в Сургуте.



Как сообщают СМИ, инцидент произошел в ночь на 18 сентября. Внимание дорожной полиции привлек автомобиль "Ниссан Икс Трейл", который вилял на проезжей части улицы Крылова. Полицейские остановили автомобиль, из которого вышел пьяный священнослужитель.



При задержании мужчина оказывал сопротивление, ругался матом и махал кулаками. Также сообщается, что пьяный водитель предлагал взятку сотрудникам ГИБДД. В течение 10 минут полицейские пытались усадить агрессора в машину, в итоге надели на мужчину наручники, а ноги связали ремнями.



Теперь дебошира ждет разбирательство в суде за неповиновение полицейским и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.





Видео: YouTube/K-inform