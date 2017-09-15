Видео: на Москву обрушился шквалистый ветер

В сети появилось видео устранения последствий шквалистого ветра в Москве.

Накануне на столицу обрушился шквалистый ветер. В сеть проникли кадры разбушевавшейся стихии.



Сотрудники МЧС расчищали дороги от упавших деревьев, используя бензопилы и топоры.



Как сообщает "Ридус", в результате стихии упало большое количество деревьев, пострадали 15 человек в Москве и семь – в Подмосковье. Около двух тысяч жителей Московской области остались без электричества, ведь шквал повредил линии электропередач.



Аварийные службы продолжают работу в усиленном режиме.





Видео: Instagram/_dashulia_p