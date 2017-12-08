Появилось видео смертельной аварии в Благовещенске

В Благовещенске водитель не выжил в ДТП, которое произошло утром 8 декабря.

В Благовещенске 8 декабря утром произошло страшное ДТП на мосту. Водитель белой иномарки Toyota Mark II потерял управление, в связи с чем вылетел на полосу встречного движения. В его машину врезалась Honda Civic.

Аварию удалось снять на видеорегистратор, установленный в автомобиле, который ехал позади Toyota. На кадрах видео можно заметить, как белая Toyota Mark II на высокой скорости обгоняет владельца регистратора, после чего автомобиль заносит и он ударяется об отбойник. Мгновенно иномарка вылетает на встречную полосу, где в нее врезается такая же белая Honda Civic.

Стало известно, что в результате жуткой аварии погиб водитель Toyota, еще двое человек пострадали.

Видео: YouTube - kibitzer 17