Появилось видео пожара в Геленджике: огонь уничтожил частный дом

Утром в Геленджике горел частный дом: появилось видео пожара.

Жители Геленджика стали свидетелями страшного пожара в частном доме. Огонь полностью уничтожил двухэтажную постройку на улице Шмидта. Огнеоборцам пришлось 1.5 часа тушить возгорание, а также заботиться о том, чтобы пламя не перекинулось на соседние постройки. В Сети уже появилось видео с места пожара. По нему можно составить мнение о силе огня, который бушевал внутри строения.

На уникальных кадрах можно разглядеть, что эпицентр пожара находится на мансарде. Впрочем, огонь уже явно перекинулся и внутрь дачного дома. Сила пламени так велика, что людям не удается подойти достаточно близко к строению.

Как стало известно позже, площадь пожара превысила 200 квадратных метров. Дом загорелся в 6.47, а уже в 8.15 был полностью потушен. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Piter.TV писал, что на Мурманском шоссе загорелась фура с засыпающим водителем.

Видео: YouTube, Иван Демидченко