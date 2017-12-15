В сети появилось видео, как в Новом Девяткино мужчина пытался задавить людей.

Днём 15 декабря в районе Новое Девяткино на территории ЖК "Арсенал" произошел жуткий инцидент. Мужчина на иномарке пытался объехать по тротуару место аварии. Но выполнить этот манёвр с легкостью ему не удалось. Водителю начали мешать две женщины, которые изо всех сил пытались остановить автомобиль.



На видеозаписи можно заметить, как мужчина пытается закончить начатое, при этом наезжая на женщин. Спор длился недолго - спустя минуту мужчина на автомобиле покинул тротуар.



Видео: YouTube/V Sm

