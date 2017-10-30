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Появилось видео испытаний седана из проекта "Кортеж"

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В сети появилось видео испытаний седана из проекта "Кортеж", снятое на автополигоне ФГУП "НАМИ".

В сеть проникло видео испытаний седана из проекта "Кортеж", снятое на автополигоне ФГУП "НАМИ".

На видео запечатлен седан без брони, длиной чуть больше 5 метров, полноприводный гибридная установка последовательного типа: электромотор размещён между двигателем внутреннего сгорания и планетарной коробкой передач.

Вообще проект "Единая модульная платформа" ("Кортеж") предусматривает несколько моделей: седан, минивэн, вседорожник и лимузин для первых лиц страны.

Работают над проектом еще с 2013 года. По предварительной информации, модели будут выпускать под маркой Aurus на мощностях Ульяновского завода, и первые 14 автомобилей передадут ФСО уже в конце этого года. Презентация назначена на май следующего года.

Видео: YouTube/AutoreviewRu 

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Категории: Новости России

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