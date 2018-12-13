Появилось видео эпичной погони ГИБДД за мотоциклистом на Дне города

Как оказалось, "железным конем" управлял 46-летний байкер без прав на управление транспортным средством. По факту задержания составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.

Петербургское ГИБДД публикует видео преследования и задержания мотоциклиста-нарушителя, который устроил покатушки без регистрационных знаков на День города. Как стало известно Piter.TV, ЧП случилось 26 мая примерно в 18 часов на пересечении Невского проспекта и Дворцового проезда. Правонарушитель на протяжение двух минут пытался оторваться от сотрудников ДПС, но безрезультатно.

В ходе осуществления мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в преддверии Дня Города 26 мая 2019 года около 18 часов 20 минут сотрудниками ОБ №5 ДПС ГИБДД на Дворцовом проезде была предпринята пытка остановки водителя, управлявшего мотоциклом Сузуки без государственных регистрационных знаков. На неоднократные законные требования сотрудников ДПС об остановке мотоциклист не реагировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Управление ГИБДД по Спб и ЛО

Двухминутная погоня чудом не закончилась трагедией. Скрытный мотоциклист "играл в шашки" с попутными автомобилями, проезжал на запрещающий сигнал светофора, не оттормаживался перед пешеходами. Сотрудникам ДПС также пришлось рулить в экстремальном режиме. На видео можно заметить, как водитель полицейской машины высококлассно объезжает преграды, встречающиеся на пути. К счастью, остальные участники движения вовремя замечали спецтранспорт и уступали ему дорогу.

В ходе преследования водитель неоднократно нарушил ПДД, создавал угрозы безопасности другим участникам дорожного движения. Около 18 часов 25 минут на пересечении Невского проспекта и наб. канала Грибоедова водитель был блокирован 3 экипажами ОБ №5 ДПС ГИБДД и ОБ №1 ДПС ГИБДД. Управление ГИБДД по Спб и ЛО

После задержания стало понятно, почему байкер так не хотел попасться в руки дорожной полиции. Нарушитель не имел при себе прав на управление транспортным средством. Как оказалось позже, у него вообще нет водительских прав. Транспортное средство в течение часа было помещено на специализированную стоянку. В отношении нарушителя составлено 15 протоколов об административных правонарушениях. В их числе - управление незарегистрированным т.с., вождение без прав, а также несколько протоколов за проед по "встречке" и на запрещающий сигнал светофора.

Видео: пресс-служба ГИБДД по Спб и Ленобласти