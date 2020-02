Появилось видео дебюта выступления голограммы Уитни Хьюстон

Выступление состоялось на одной американской телепередаче

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что в сети появилось видео дебюта голограммы Уитни Хьюстон. Выступление состоялось на одной американской телепередаче "This Morning".

На утреннем шоу перед зрителями предстала не только голограмма, но и выступят живые танцоры и музыканты. Голограмма певицы исполнила песню "I Will Always Love You", которая в свое время помогла обрести артистке огромную популярность.

Известно, что голограмма Уитни Хьюстон отправится в тур по Европе. Старт необычным гастролям будет дан в Великобритании 25 февраля.

Видео:This Morning/YouTube