Артистка победила в номинации "Лучшая международная соло исполнительница".

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Билли Айлиш расплакалась на премии Brit Awards из-за хейтеров. Запись ее речи опубликована на YouTube-канале организатора мероприятия.

Известно, что американская певица победила в номинации "Лучшая международная соло исполнительница". Айлиш выступила на премии с песней "Не время умирать", которая является саунтреком к новому фильму о Бонде. Во время награждения певица заявила, что в последнее время часто становится объектом чьей-нибудь ненависти.

Айлиш призналась, что ей хочется плакать, потому что в зале очень добрая публика.

"Я хочу расплакаться прямо сейчас", — добавила она с дрожью в голосе.

Напомним, что Билли Айлиш стала самым молодым музыкантом, который написал заглавную тему к бондиане. Сам фильм выйдет на экраны в России 9 апреля. Песню на YouTube прослушали уже более 3,5 миллионов раз.

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