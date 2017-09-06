Появилось полное видео захвата школы в Ивантеевке девятиклассником

В сеть проникли будоражащие кадры захвата школы в Ивантеевке девятиклассником.

Накануне в сети появилось полное видео захвата школы в городе Ивантеевка Московской области.



Инцидент произошел 5 сентября, когда девятиклассник зашел в школу и открыл стрельбу по учительнице информатики и одноклассникам.



На кадрах, которые опубликовал телегамм-канал Mash, 9 "А" собирается на урок. В это время девятиклассник готовится у захвату школы. Он даже успел предупредить младшую сестру, после чего она со своей подругой покинула школу. Далее на кадрах можно увидеть последствия действий подростка: раненную девочку выносят ребята, также покидает здание раненная учительница. На место пребывает скорая.



Сообщается, что мальчик напал на школу из-за проблем с одноклассниками.



Видео: YouTube/Регион Онлайн