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Появилось полное видео захвата школы в Ивантеевке девятиклассником

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В сеть проникли будоражащие кадры захвата школы в Ивантеевке девятиклассником.

Накануне в сети появилось полное видео захвата школы в городе Ивантеевка Московской области.

Инцидент произошел 5 сентября, когда девятиклассник зашел в школу и открыл стрельбу по учительнице информатики и одноклассникам.

На кадрах, которые опубликовал телегамм-канал Mash, 9 "А" собирается на урок. В это время девятиклассник готовится у захвату школы. Он даже успел предупредить младшую сестру, после чего она со своей подругой покинула школу. Далее на кадрах можно увидеть последствия действий подростка: раненную девочку выносят ребята, также покидает здание раненная учительница. На место пребывает скорая.

Сообщается, что мальчик напал на школу из-за проблем с одноклассниками.

Видео: YouTube/Регион Онлайн

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Категории: Новости России

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