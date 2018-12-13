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"Он выстрелил в учителя, но промахнулся": появились подробности нападения школьника на казанскую гимназию
Сегодня, 12:44
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Rybka123

"Он выстрелил в учителя, но промахнулся": появились подробности нападения школьника на казанскую гимназию

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В начале урока школьник достал пневматический пистолет и кухонный нож и сел за стол учителя.

МВД РФ по республике Татарстан опубликовало официальною версию случившегося в гимназии №7, куда подросток пришел с оружием.

Как стало известно, звонок о происшествии поступил на пульт дежурного в 10:54. Одна из родительниц сообщила, что одноклассник ее дочери удерживает учеников в одном из кабинетов. На место ЧП выехали сотрудники правоохранительных органов и в 11.40 задержали 17-летнего юношу.

По информации ведомства, школьник зашел с оружием в кабинет русского языка. В начале урока он достал пневматический пистолет и кухонный нож и сел за стол учителя. Никаких требования юноша не выдвигал. Очевидцы рассказали, что перед задержанием молодой человек успел выстрелить в преподавателя, однако промахнулся. В данный момент с юношей работают сотрудники МВД.

Фото: pixabay 

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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