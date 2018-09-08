Появились подробности "зеленогорского потопа"

В транспорте люди вставали на сидения ногами, чтобы не промокнуть.

Непогода в Зеленогорске стала причиной дорожных инцидентов. Машинам пришлось производить объезд по встречной полосе, а пассажиры в общественном транспорте вставали ногами на сидения, чтобы не промокнуть.

Особенно досталось проспекту Ленина: многие машины и маршрутки глохли, зацепив двигателем воду. По словам очевидцев, там нет ни дренажных колодцев, ни ливневых канализаций.

Местные жители дожидались спасателей МЧС, чтобы добраться до "берега".

Ранее на сайте: Зеленогорск "поплыл".

Видео: Piter.tv