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TretyakovaS
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Появились подробности "зеленогорского потопа"

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В транспорте люди вставали на сидения ногами, чтобы не промокнуть.

Непогода в Зеленогорске стала причиной дорожных инцидентов. Машинам пришлось производить объезд по встречной полосе, а пассажиры в общественном транспорте вставали ногами на сидения, чтобы не промокнуть. 

Особенно досталось проспекту Ленина: многие машины и маршрутки глохли, зацепив двигателем воду. По словам очевидцев, там нет ни дренажных колодцев, ни ливневых канализаций. 

Местные жители дожидались спасателей МЧС, чтобы добраться до "берега". 

Ранее на сайте: Зеленогорск "поплыл".

Видео: Piter.tv 

Теги: дтп и чп , новости петербурга , новости спб , потоп в зеленогорске , происшествия
Категории: Новости СПб

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