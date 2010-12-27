Появились подробности утреннего сбоя на синей ветке метро

Движение поездов на синей линии метро парализовало падение человека. Пассажира достали с путей и передали в руки скорой.

Утром 19 мая на Московско-Петроградской замедлилось движение поездов. По информации "Фонтанки", синяя линия метро встала в начале девятого утра. Пассажиров попросили покинуть станцию "Пионерская", а желающих добраться до "Парнаса" - пересесть на наемный транспорт. На других станциях по громкой связи передавали, что поезда следуют с увеличенным интервалом по направлению к конечной. По словам пассажиров, метро "Парнас" ненадолго закрывали.

В пресс-службе подземки сообщили, что сбой в движении сузили до четырёх станций: от "Петроградской" до "Удельной". Это произошло из-за падения человека на пути на "Черной речке". Сотрудники метро быстро подняли его на платформу. Очевидцы заметили, как "кого-то с перебинтованной головой" из метро забирала скорая. Сейчас движение на синей ветке восстановлено.

Ранее Piter.tv сообщал, что На синей линии метро задерживаются поезда.