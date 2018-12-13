Появились подробности смертельного ДТП на Бухарестской

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter сообщила о состоянии пострадавших.

Вице-убернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter рассказала о состоянии пострадавших в жутком ДТП с участием трамвая, автомобиля и микроавтобуса. Авария произошла на Бухарестской улице 11 мая.

Вице-губернатор сообщила о том, что один из пострадавших скончался в НИИ Джанелидзе в ночь на 12 мая. Еще одного выписали. В Городской больнице №26 остается женщина в тяжелом состоянии, а в Детской городской больнице №1 - два ребенка в состоянии средней тяжести. В Александровской больнице пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что 17-летний школьник может быть причастен к совершению ДТП во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП случилось у дома 22 на Бухарестской улице. Водитель "Шевроле Авео" потерял управление и влетел в автобус "Ивеко" под управлением гражданина 1946 года рождения. Затем оба автомобиля влетели в трамвай.

В полиции сообщили, что после ДТП водитель и пассажиры автомобиля "Шевроле Авео" бросили автомобиль и скрылись.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: ДТП и ЧП