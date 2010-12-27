Появились подробности нападения на патруль ДПС в Петербурге

В Петербурге произошло столкновение банды угонщиков и офицеров ДПС.

В ночь с пятницы на субботу двое мужчин жестоко избили сотрудника ДПС на аллее Поликарпова. ЧП случилось в районе полуночи, подробности инцидента рассказывает "Фонтанка".

По данным издания, офицер ДПС искал в Приморском районе угонщиков иномарки Toyota Land Cruiser. Его внимание привлекла похожая машина и двое мужчин, стоявших рядом. Когда офицер подошел к ним для проверки, то пара неожиданно набросилась на него. После серии ударов кулаками по лицу бандиты убежали. По словам очевидцев, они сели во внедорожник, стоявший неподалеку. Внутри уже кто-то был: машина дала газу и скрылась.

Что касается ДПСника, то в ходе драки он получил несколько серьезных травм. Его доставили в травмпункт, где наложили швы на рассечения. Возможна черепно-мозговая травма. Сейчас коллеги офицера ищут его обидчиков и угнанный джип, из-за которого и произошел конфликт.

По последним данным, пострадавший полицейский проводил рейд вместе с напарником. Но тот, по каким-то причинам, не успел вступиться за друга. А преступников свидетели ЧП описали как "качаных парней в спортивной одежде".