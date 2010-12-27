Появились подробности массового отравления детей в школе № 97

В Филатовскую больницу поступили 15 школьников.

Городские власти прокомментировали ЧП с массовым отравлением учеников средней школы № 97 Выборгского района. В Комитете по здравоохранению уточнили число пострадавших. По данным ведомства, в Филатовскую больницу поступили 15 детей. Это подротски из 7 "б" класса: двое детей находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести. Состояние остальных ребят медики оценивают как "удовлетворительное". С каждым ребенком из числа пострадавших постоянно работают врачи, им оказывается вся необходимая помощь при химическом отравлении.

В Администрации Выборгского района также рассказали об обстоятельствах отравления. ЧП случилось во время 3-го урока, первую помощь детям оказал школьный врач. Затем школьников, которые чувствовали себя плохо, эвакуировали на машинах скорой помощи. В настоящий момент ведутся следственные действия, выясняются причины и источники отравления.

По непроверенной информации, ученики отравились таблетками неизвестного происхождения. Такая версия пользуется наибольшей популярностью у обитателей социальных сетей и СМИ,

Фото: Piter.TV