Петербургских учеников 7 класса 97-й школы увезли на реанимации из-за отравления

В Петербурге ученики 97 школы отравились, по предварительной версии, таблетками.

Из петербургской школы №97 госпитализировали троих учеников. По предварительной информации, у детей пищевое отравление, такде 10 школьников нуждаются в медицинской помощи.

Семиклассники и восьмиклассники из школы Выборгского района сообщили о плохом самочувствии. Троих незамедлительно увезли в больницу на реанмации. По словам очевидцев, пострадавших выносили из учебного заведения на руках.

Четвёртого ребёнка вывели под руки с врачом. Еле идёт. Реанимация стоит у школы. Полицейские вывели ребёнка в коричневой куртки в сопровождении кого-то из школы и увезли. Ещё двоих детей забирает машина реанимации. Они очень плохо ориентируются и еле идут. Либо контузия, либо приняли что-то. Выглядит жутковато. Очевидец происходящего

По информации очевидца, ученики объелись таблеток. В настоящее время употребляемые препараты школьниками не установлены.

Фото: Twitetr - Gummi Bear