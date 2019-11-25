В Чебоксарах произошло массовое отравление в школьной столовой

За медпомощью обратились 20 человек, из них 2 взрослым и 16 несовершеннолетним потребовалась госпитализация.

В Чебоксарах в школе массово отравились дети.

Следственные органы СКР по Республике Чувашии сообщают, что ими проводится проверка по факту массового отравления учеников в школе. По данным проверки, 14 несовершеннолетним школьникам стало плохо в ночь на 12 марта, после обеда в школьной столовой накануне. По факту массового отравления в школе в ходе доследственной проверки проводится тщательный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Издание "ProГород Чебоксары" сообщает, что дети и несколько взрослых почувствовали себя плохо спустя несколько часов после обеда в школьной столовой. Всего отравилось 20 человек. Сначала с рвотой, диареей и высокой температурой было госпитализировано 8 учащихся. Затем были госпитализированы двое взрослых и еще 6 школьников. Еще 4 несовершеннолетним назначено амбулаторное лечение.

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Фото: Piter.TV