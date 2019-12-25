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В Магнитогорске на уроке умер школьник
Сегодня, 14:45
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MShaffter

В Магнитогорске на уроке умер школьник

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Ученик 10го класса скончался на уроке физкультуры.

В Магнитогорске на уроке скончался 17-летний школьник.

ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы СКР по Челябинской области сообщает, что по факту смерти ученика школы следователи организовали проверку. Как стало известно, трагедия произошла на уроке физкультуры в 10 классе школы №33 города Магнитогорска. По сообщениям в местных СМИ подростку во время упражнений стало плохо, он присел на скамейку и потерял сознание. Медик школы начала проводить реанимационные мероприятия, которые продолжили приехавшие через 15 минут медики со "скорой". Но, несмотря на все усилия, юноша скончался.

Издание "Верстов.Инфо" сообщает, что мальчик умер по дороге в больницу. На последнем медосмотре у подростка выявлено хроническое заболевание, которое могло стать причиной смерти.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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