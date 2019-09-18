Появились подробности гибели 85-летней женщины в кипятке на Караваевской

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, женщина умерла от сердечного приступа, ожоги не являются непосредственной причиной смерти.

Следственный комитет Петербурга проводит проверку по факту гибели в Невском районе 85-летней женщины, получившей термические ожоги в своей квартире. "Петербургский Дневник" узнал подробности данной трагедии.

Авария произошла после того, как в квартире была осуществлена замена фильтра в трубе горячего водоснабжения. Мы знаем о случившемся со слов дочери. Анастасия Шубенко, начальник пресс-службы Невского района

Со слов дочери погибшей, через некоторое время после работ она вышла из дома. Вернувшись через час, увидела льющуюся горячую воду и лежащую на полу мать.

Кипяток протек на несколько нижних этажей: аварийная бригада перекрыла стояк и полночи ликвидировала последствия. Как рассказали в УК, замена фильтров ГВС обычно происходит летом, сразу по окончании отопительного сезона. Причины, почему в этой квартире было решено провести замену внепланово, неизвестно. Следком выясняет, кто проводил работу по замене фильтра. Плановая замена фильтра проводилась 21 августа.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, женщина умерла от сердечного приступа, ожоги не являются непосредственной причиной смерти 85-летней пенсионерки.

Фото: Piter.TV