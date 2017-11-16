Появились новые подробности аварии в Марий Эл: жертвы ДТП выросли до 14 человек

Число погибших в аварии с лесовозом в Марий Эл выросло до 14 человек, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на РИА "Новости".

В аварии, произошедшей вечером 16 ноября в республике Марий Эл, погибли 14 человек. Таковы последние данные жуткого дорожного инцидента. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на РИА "Новости".



Один из погибших - ребенок. Пять человек были доставлены в больницу.



Ранее сообщалось, что , по данным полиции, причиной столкновения могли стать плохие погодные условия.

Издание отмечает, что в республике весь день идет сильный снег.

Piter.tv уже сообщал, что При столкновении лесовоза и микроавтобуса в Марий Эл погибли 9 человек.