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Появились новые подробности аварии в Марий Эл: жертвы ДТП выросли до 14 человек

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Число погибших в аварии с лесовозом в Марий Эл выросло до 14 человек, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на РИА "Новости".

В аварии, произошедшей вечером 16 ноября в республике Марий Эл, погибли 14 человек. Таковы последние данные жуткого дорожного инцидента. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на РИА "Новости".

Один из погибших - ребенок. Пять человек были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что , по данным полиции, причиной столкновения могли стать плохие погодные условия.

Издание отмечает, что в республике весь день идет сильный снег.

Piter.tv уже сообщал, что При столкновении лесовоза и микроавтобуса в Марий Эл погибли 9 человек. 

Теги: видео , дтп марий эл , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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