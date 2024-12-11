Появились фото петербуржца, устроившего стрельбу возле алкомаркета на Пискаревском

Подозреваемый в совершении правонарушения задержан.

В Красногвардейском районе Петербурга произошел инцидент с применением аэрозольного пистолета. В ночь на 21 января 37-летний мужчина обратился в полицию, рассказав, что два дня ранее, 19 января, около 22:20, у алкомаркета по адресу Пискарёвский проспект, 165, он попал в конфликт с неизвестным. В ходе ссоры оппонент дважды выстрелил в его сторону из аэрозольного пистолета, а затем скрылся с места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 1 УК РФ "Хулиганство". Уже утром 21 января, около 11:30, полицейские задержали предполагаемого стрелка у того же дома, где произошел инцидент. Им оказался 35-летний житель Санкт-Петербурга. Правоохранители изъяли у него аэрозольный пистолет. Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие.

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Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области