Потеряшку с Комендантского проспекта не отдавали матери 6 дней

Найденную на станции метро "Комендантский проспект" 4-летнюю девочку 6 дней не пускали к матери.

4-летнюю Кристину, потерявшуюся 12 октября в метро "Комендантский проспект" обнаружили неравнодушные прохожие. Как стало известно, малышка вместе с родителями находилась в ТК "Атмосфера", где и потерялась. Пока взрослые осуществляли поиски, девочка ушла к входу в метро, где на нее и обратили внимание. Девочка была доставлена в детскую больницу с подозрением на ОРВИ. Родители сразу отправились туда , но как оказалось история на этом не закончилась.

Как сообщают представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, 16 октября им поступило письмо от встревоженных родителей. Выяснилось, что матери так и не дали увидеть свою маленькую дочку. Медики поселили Кристину сначала в общую палату, а потом и вовсе переселили в отдельный бокс. Малышка постоянно плакала и просилась к маме. Как оказалось, сотрудников больницы не устроило то, что у матери в паспорте не был указан ребенок, несмотря на предъявленное ею свидетельства о рождении Кристины.

"А вдруг мы пропустим эту женщину, - рассуждали врачи, - она заберет малышку, а завтра придут настоящие родители и скажут: кому же вы отдали нашу дочь? Кто знает, быть может, Ирина услышала в новостях о потерявшейся девочке, а свидетельство о рождении выписано на другого ребенка?", - отстаивали свою точку зрения врачи.

Специалистам аппарата Уполномоченного пришлось настоять на том, чтобы Ирину впустили к собственной дочери. Несмотря на то, что девочка обрадовалась матери, врачей смутило, что ребенок ни разу не назвал ее мамой.

Еще через день к женщине домой пришли органы "опеки", которые заключили, что у Ирины правда есть дочь этого же возраста. После того, как Ирина собрала все справки о прописке и доходе, она смогла забрать Кристину домой.

В аппарате Уполномоченном по правам ребенка считают, что эта грустная история побудила к необходимости принятия мер, чтобы такого больше не повторялось. Для врачей нужно выработать порядок поведения в случае, если ребенок не может назвать имена родителей.