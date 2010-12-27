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Под Выборгом мужчина 4 дня после аварии находился в машине с трупом
Сегодня, 15:26
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nastya960
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Под Выборгом мужчина 4 дня после аварии находился в машине с трупом

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В воскресенье автомобиль заметил прохожий.

В воскресенье, 26 августа, прохожий нашел разбившийся автомобиль около деревни Попово Выборгского района. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы УГИБДД.

Прохожий обратился в полицию с сообщением о том, что найден автомобиль с раненым пассажиром и трупом. Обоим на вид около 36 лет. Пострадавший сообщил, что авария произошла еще 22 августа, но он из-за травм не мог выйти из машины. То есть пострадавший пробыл с погибшим в машине 4 дня.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Ленинградской области 7 человек пострадали утром в аварии.

Фото: pixabay.com
 

Теги: выборгский район , дтп , ленобласть , попово
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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