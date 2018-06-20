Постояльца хостела ранили в Петербурге

Злоумышленник задержан. Известно, что мужчина ранее был судим.

Постоялец хостела получил ножевое ранение в Петербурге. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Конфликт в хостеле "День ночь" на Перекупном переулке закончился госпитализацией одного из постояльцев. 30-летний приезжий из Иркутской области ударил ножом в живот 36-летнего мужчину. Свидетели вызвали полицию и злоумышленника задержали по горячим следам.

Известно, что нападавший мужчина ранее уже судим. Пострадавший находится в Мариинской больнице в состоянии средней тяжести.