Посол США в Германии планирует уйти в отставку

Дональд Трамп был готов назначить его на пост и.о. директора национальной разведки.

Американский посол Ричард Гренелл намерен в ближайшие недели подать заявление об отставке. Об этом в воскресенье сообщило немецкое информационное агентство DPA. О том, что дипломат уведомил начальство о своем решении ранее писал портал The Daily Wire.

Данную информацию в посольстве США комментировать на стали. По сообщениям СМИ, должность нового посла может занять заместитель Гренелла в диппредставительстве Робин Куинвилл.

Гренелл занимает пост американского посла в ФРГ с мая 2018 года. Ранее Дональд Трамп был готов назначить его на пост и.о. директора национальной разведки, но после того, как дипломат заявил, что не будет занимать должность на постоянной основе, его кандидатуру не стали утверждать.

Видео: YouTube / WELT