Последний фильм Андрея Тарковского "Жертвоприношение"

В кинотеатре "Ленинград Центра".

Последний фильм Андрея Тарковского – это и своеобразный итог творческого пути, и завещание гения, и тонкая философская притча о смысле человеческой жизни. Фильм снимался в Швеции. Оператором выступил Свен Нюквист.. В 1986 картина получила четыре приза на Каннском фестивале, в том числе и гран-при. Главный герой киноленты - писатель, который живет на острове с женой и двумя детьми. В день его рождения начинается ядерная война. Фильм покажут на шведском с русскими субтитрами.

Место: Шоу-пространство "Ленинград Центр" (ул. Потёмкинская, д. 4)

Цена: 750 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: скриншот из фильма