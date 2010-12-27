Последний фильм Веры Глаголевой будет закончен к лету 2018 года

Производство последней картина Веры Глаголевой, будет завершено к лету 2018г.

Как сообщает продюсер фильма Наталья Иванова, «Глиняная яма» отснята на 90 процентов. «Впереди досъемка в Казахстане и пост-продакшн»-рассказала Наталья. В титрах к фильму Глаголева будет прописана как режиссер картины.

Социальная драма, повествует о жизни провинциальной женщины и двух ее дочерей. Фильм снять по пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой.

Напоминаем, народная артистка России, актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии на 62-м году жизни, из-за тяжелой болезни режиссер не успела закончить ленту.



Фото:Instagram/nastyshubskaya