К середине апреля в Петербурге отмыли 75% улиц

Чище стали фасады, дворы, кроны деревьев и газоны.

В ходе весеннего месячника по благоустройству в Петербурге отмыли уже 75% улиц и территорий, сообщили в пресс-службе Смольного. К середине апреля городские рабочие зачистили порядка 70 миллионов "квадратов" внутриквартальных территорий, среди которых насчитывается более 11 тысяч дворов.

Помимо тротуаров и дорог от старой пыли и грязи отмыли 3000 фасадов многоквартирных домов на уровне первого этажа и 72 фасада целиком. Также в городе ликвидировали 15 несанкционированных свалок, вывезли собранную листву и мусор, переместили заброшенные и частично разобранные автомобили, высадили сотни и тысячи новых деревьев и кустарников.

Свежее стали и деревья: за полмесяца в Петербурге промыли порядка 9000 крон и отремонтировали около 90 тысяч "квадратов" газонов силами предприятий садово-паркового хозяйства.

Также в Петербурге стартовал онлайн-опрос по качеству весенней уборки.

Фото: пресс-служба Смольного