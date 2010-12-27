За загрязнение реки Оккервиль возбуждено административное дело

Компания, допустившая ввод бентонита в реку, получит наказание.

Представители Росприроднадзора возбудили административное дело в отношении компании "СитиСтрой", которая занималась магистральным водоотводом к реке Оккервиль. Напомним, что недавно из водного объекта аварийные службы занимались откачкой бентонита.

Пресс-служба ведомства отметила, что сейчас реке ничего не угрожает. Опасное загрязнение полностью выведено из воды. В настоящее время проводится расследование по данному инциденту. Юридическое лицо фирмы, которая должна была следить за безопасностью работ для окружающей среды получило протокол.

Фото: Жизнь в Кудрово/ ВК