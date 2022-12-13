После вмешательства СК приостановили снос флигеля на Егорова

Активисты считают, что этот флигель является историческим, то есть построенным до 1917 года, а не в 1930, как это указано в официальных документах.

В среду, 29 марта, в Петербурге остановили демонтаж флигеля на улице Егорова, 23б, у набережной Обводного канала. Об этом рассказали в телеграм-канале "Градозащитный пресс-центр".

В этот же день и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков встретился с представительницей группы жителей из окрестных домов и градозащитников Светланой Соколовой. Ранее противники сноса отправили обращение к главе СКР Бастрыкину с просьбой защитить.

Активисты считают, что этот флигель является историческим, то есть построенным до 1917 года, а не в 1930, как это указано в официальных документах. Жители соседних домов пожаловались на появившиеся трещины в квартирах. Горожане также обеспокоены слухами о закрытии расположенного по соседству детского сада.

Руководитель петербургского главка заявил Соколовой, что по поступившей информации начата проверка, а собственник уведомлен о необходимости прекратить демонтаж.

Как пишет "Фонтанка" в пресс-службе "группы ЛСР" подтвердили информацию о приостановке сноса. По словам застройщика, все работы на строительной площадке на улице Егорова ведутся в рамках разрешения на строительство, которое получили в декабре 2022 года.

Фото: Telegram / Градозащитный пресс-центр