После выстрела частного детектива в больнице скончалась петербурженка

Он "психанул" во время ссоры со своей невестой и выстрелил ей в голову из травматического пистолета

В третьей горбольнице скончалась девушка, которой сегодня исполнилось бы 33 года. Она 10 дней находилась в больнице после того, как в нее выстрелил ее жених. Об этом сообщают городские СМИ.

По версии следствия, в пятницу, 10 августа, руководитель детективного агентства "Статус" во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения просто "психанул" и выстрелил из травматического пистолета в свою невесту. В больницу из квартиры на Туристской улице ее доставили с тяжелым повреждением мозга и застрявшей в правой височной области пулей.

Коллеги обвиняемого сообщили, что пара в будущем планировала пожениться. Частный детектив сейчас находится под домашним арестов по статье "Покушение на убийство". Ее, с высокой вероятностью, переквалифицируют.

Мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности (хулиганство, кража и превышение полномочий частным детективом). Только все дела прекращались.

Сегодня стрельба возле Харьковского горсовета попала на видео.

Фото: pixabay.com