После столкновения автобуса и маршрутки на Индустриальном госпитализировали трех подростков

Пассажиры маршрутного такси получили ушибы, травмы головы, ног и рук.

Во вторник, 23 октября на Индустриальном проспекте автобус 21-го маршрута на остановке врезался в стоящую впереди маршрутку №218. Как сообщают очевидцы, в результате столкновения пострадали 10 человек.

Как выяснилось, среди пассажиров находились и несовершеннолетние петербуржцы. Подростков доставили в больницу с сотрясением и переломом. Очевидцы также рассказали, что пострадавшие являются курсантами МЧС:

Маршрутка без задних стекол, и кресла под замену так как все спинки приняли горизонтальное положение.... А самое смешное в этой аварии в этой маршрутке ехали ученики МЧС и самую большую панику они навели ломясь из маршрутке с криками Илья Хохлов, пассажир маршрутного такси №218

Светлана Жукова, оказавшаяся в этом же маршрутном такси, рассказала в социальной сети "ВКонтакте", что маршрутка уже начала отъезжать, когда в нее врезался 21 автобус. Многие пассажиры получили ушибы, травмы ног и головы:

Я ехала в этой маршрутке. После посадки мы уже стали отъезжать и в нас въехал 21 автобус и пострадавшие есть. У женщины выбиты зубы травмы ног и множественные ушибы было очень страшно. В голову мне кто то заехал и рука болит но по сравнению с остальными можно сказать что нормально.Еще раз хочу повторить какие страшные были мгновения. Сразу после удара открыли двери и передние и задние и какие-то мужчины очень быстро помогли всем выйти. Люди молодцы. Светлана Жукова, пассажирка маршрутного такси №218

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области сообщили, что за рулем автобуса №21 находилась женщина. Столкновение произошло утром на Индустриальном проспекте в сторону Хасанской улицы, на остановке Ленская улица. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео,фото: "ВКонтакте" / Красногвардейский район Санкт - Петербурга