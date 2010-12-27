Медиков "Скорой" обвиняют в халатности из-за смерти мужчины, к которому они не выехали

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении медицинских сотрудников, которые не выехали на вызов к петербуржцу.

В Санкт-Петербурге в отношении медицинских работников пушкинской станции скорой помощи №4 возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В ходе проверки районной прокуратуры выяснилось, что в ноябре фельдшеры "Скорой" решили не выезжать на вызов к петербуржцу, несмотря на то, что от супруги мужчины совершались. Позже мужчина скончался.

Установлено, что в ночь с 15 на 16 ноября текущего года два фельдшера не организовали выезд бригады к местному жителю - его жена звонила на станцию 4 раза. По данным прокуратуры, помощь основывалась на устной рекомендации вызвать утром участкового врача. Через 10 часов после обращения к медикам мужчина умер.