По факту реставрации БДТ возбуждено уголовное дело

Подрядчика обвиняют в хищении более 1 млн рублей.

В Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных из бюджета на реконструкцию БДТ на Фонтанке. Полиция расследует взаимоотношения бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна и компании "Театрально-декорационные мастерские".

По информации "Фонтанки", следственное управление Красногвардейского района УМВД заметила утечку денег через госконтракты Северо-Западной дирекции Минкультуры и компанией ТДМ. Известно, что в 2011 – 2016 годах были заключены контракты на 1,9 млрд рублей. За эту сумму подрядчик должен был произвести реставрацию здания театра и театрального оборудования.

В ходе следствия выяснилось, что в конечном итоге Северо-Западной дирекции были предоставлены ложные документы, в которых содержались сведения об объеме выполненных работ. На основании этих сведений подрядчику были перечислены денежные средства.

Заявление в прокуратуру поступило летом 2017 года. Администрация БДТ попросила провести проверну на предмет возможных нарушений, так как в ходе проведенной приемки объекта выяснилось, что работы были выполнены не до конца, а также отсутствовало оборудование.

Прокуратура передала дело в суд после того, как на расчетном счету ТДМ, открытом в банковском офисе на Малоохтинском проспекте обнаружили 1 млн. 1 февраля было заведено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

Правоохранительные органы заинтересовались компанией ТДМ после ареста Оганесяна. В 2016 году он признался в хищении 50 млн рублей при установке видеотабло для стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском.

Также "Театрально-декорационные мастерские" сотрудничали с Малым драматическим театром, который хотел за 250 млн построить новую сцену. Однако контракт был расторгнут, а в августе 2017 года в офис Минкульта пришли оперативники за документами.