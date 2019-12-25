После рейда на рынке во Фрунзенском районе задержали 33 мигранта

На нарушителей составили акты об административном правонарушении.

В четверг, 5 марта, полицейские и сотрудники Росгвардии провели рейд по рынку на улице Салова. По итогам проверки более 30 человек отправились в отдел полиции вместе с правоохранителями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Рынок располагается по адресу улица Салова, 52. Всего проверку прошли 150 иностранных граждан, 33 из них привлекут к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, в одной из торговых точек обнаружили помещение, в котором незаконно хранился алкоголь. Правоохранители изъяли 500 банок слабоалкогольного напитка, а также 3 тыс. литров пива. По факту нарушения продажи спиртосодержащей продукции возбудили дело об административном производстве.

Также на территории рынка выявили 5 фактов нарушения ПДД.

Также рейд во Фрунзенском районе был проведен 4 марта. Правоохранители провели проверку на оптовом рынке на улице Салова и на овощебазе на Софийской. По итогам 70 человек отправились в участок.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области