Следственный комитет Петербурга обыскал своего коллегу

В Петербурге обыскали кабинет старшего следователя из-за крупной взятки.

В Санкт-Петербурге сотрудники собственной безопасности полицейского главка задержали посредника. Выяснилось, что ему в гостинице передали полмиллиона евро для завершения уголовного дела. После этого в квартиру уже старшего следователяпришли с обыском. В ходе операции стало известно, что в деле также замешан мировой судья в отставке.

В четверг, 14 декабря около 15.30 петербуржца задержали в гостинице "Индиго" в доме № 17 по улице Чайковского. Ему была передана сумка с муляжом в 500 тысяч евро, где 2 тысячи являлись настоящими, а 498 тысяч евро – копиями купюр.

Спустя время в тот же день в следственную службу УМВД по Московскому району пришел заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подполковник Полосин. После разговора с главой следствия подполковником Шеховцовым возникли некоторые вопросы к старшему следователю Левченко, который занимается делами экономического направления. По предварительным данным возбудили уголовное дело по части 4 в статье "Посредничество во взятке в особо крупном размере".

Кроме того, в ночь на 15 декабря организовали в кабинете следователя Левченко обыск. Утром в пятницу Левченко находится в Следственном комитете. А посредником является 48-летий предприниматель Виталий Данилевич.

Вопрос о том, какое дело пытался прекратить Левченко за полмиллиона евро остается открытым.