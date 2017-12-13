СК проводит проверку обстоятельств падения кровельщика по 7-ой Советской улице

В СК разбираются в обстоятельствах гибели мигранта-кровельщика, упавшего с крыши.

Представители Следственного комитета начали проверку обстоятельств гибели кровельщика на 7-ой Советской улице. Днем 14 февраля рабочий не удержался на скользкой крыше и упал с высоты пятиэтажного здания. По данному инциденту начато расследование. Ответственные за смерть человека понесут наказание.

Специалисты изучили место происшествия. К делу привлекались судебные медэксперты и представители ГИТа. В случае, если будет установлено, что летальный исход произошел по вине должностных лиц, будет предъявлено обвинение соответствующим ведомствам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

становлено, что сотрудник коммунальной службы района являлся мигрантом из Киргизии. Специалисты отметили, что иностранец соблюдал правила техники безопасности: на нем была страховка. Трагедия произошла в тот момент, когда он отстегнул трос, чтобы поменять его. Именно тогда он поскользнулся и упал вниз.

